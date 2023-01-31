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Малков поручил оказать поддержку в организации выездной работы государственного юридического бюро
Проект реализуется совместно с Минюстом. Благодаря ему система оказания бесплатной юрпомощи гражданам станет понятнее и доступнее. Она коснется льготных категорий граждан, в том числе и семей с детьми, инвалидов, ветеранов, детей-сирот, мобилизованных и их детей.

Губернатор Павел Малков провел заседание, где поручил главам администраций муниципальных образований региона оказать помощь в организации и проведении выездной работы государственного юридического бюро. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект реализуется совместно с Минюстом. Благодаря ему система оказания бесплатной юрпомощи гражданам станет понятнее и доступнее. Она коснется льготных категорий граждан, в том числе и семей с детьми, инвалидов, ветеранов, детей-сирот, мобилизованных и их детей.

По словам министра труда и социальной защиты населения региона Натальи Суворовой, уже с 6 февраля начнется выездная работа в районах области. В муниципалитетах будет тиражироваться опыт семейного МФЦ, дающего возможность жителям отдаленных территорий получить комплекс социальных услуг в одном месте. График работы выездных приемов граждан согласуют с министерством по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Малков поручил главам администраций муниципальных образований оказать необходимую поддержку деятельности юридического бюро во взаимодействии с министерством труда и социальной защиты населения области. В частности нужна помощь по информированию жителей населенных пунктов, где будет вестись эта выездная работа, а также в организации доставки граждан из близлежащих сел и деревень.

«Люди заранее должны знать, где и когда они смогут получить бесплатную юридическую консультацию на месте, без выезда в областной центр, — сказал Губернатор. — Потом обязательно проанализируем результаты, что поможет корректировать подходы к этой работе в дальнейшем, и будем развивать эту практику. В будущем планируем присоединить к такой выездной практике и медицинские бригады. Прошу региональный минздрав учесть это и подключиться к проекту», — сказал Павел Малков.