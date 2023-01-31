Депутат Госдумы призвал Малкова отреагировать на выход книги Сергея Филимонова о сыне, насмерть сбившем ребенка

На презентации книги Филимонов-старший сказал, что книга — это призыв ко всем оставаться людьми. По словам Александра Хинштейна, выход публикации это «вызов общественному мнению».

Депутат Госдумы призвал Малкова отреагировать на выход книги Сергея Филимонова о сыне, насмерть сбившем ребенка. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Как сообщило издание «Вид сбоку», 26 января председатель контрольно-счетной палаты Рязани и бывший вице-губернатор Сергей Филимонов презентовал книгу под названием «Книга для сына». Он посвятил работу своему сыну, Никите Филимонову, который в марте 2020 года насмерть сбил десятилетнего ребенка.

В декабре 2022 года его приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.

Александр Хинштейн напомнил, что уголовное дело против Филимонова-младшего долго не хотели возбуждать, затем несколько раз прекращали. После запросов депутата Госдумы в генпрокуратуру, дело довели до суда, его рассмотрение переносили целый год.

На презентации книги Филимонов-старший сказал, что книга — это призыв ко всем оставаться людьми. По словам Хинштейна, выход публикации это «вызов общественному мнению».

Депутат напомнил, что Сергей Филимонов возглавляет городское отделение партии «Единой России».

«Очень рассчитываю, что секретарь рязанского реготделения „ЕР“, губернатор области Павел Малков разберется в этой ситуации по справедливости», — написал Хинштейн.