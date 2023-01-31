Байден сообщил, что США не станут передавать Украине истребители F-16

Ранее в Пентагоне допустили возможность поставок Киеву боевых самолетов.

Джо Байден сообщил, что США не станут передавать Украине истребители F-16. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Президент США так ответил на вопрос журналистов о поставках боевых самолетов Киеву.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN уточнил, что США и так передает украинским военным много вооружения. По его словам, в предстоящие недели и месяцы ожидаются поставки видов вооружения, которые «будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях».

Сообщается, что Вашингтон уже направил на Украину более 60 БМП Bradley. Анонсирована также передача бронетранспортеров Stryker и танков Abrams. Аналогичные средства украинцам поставляют союзники США, в том числе Германия — танки Leopard-2 и БМП Marder.

Ранее в Пентагоне допустили возможность поставок Украине реактивных истребителей F-16.