Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
-3°
Втр, 31
-2°
Срд, 01
-2°
ЦБ USD 69.34 0.21 28/01
ЦБ EUR 75.41 0.08 28/01
Нал. USD 70.51 / 75.15 30/01 10:30
Нал. EUR 75.77 / 77.98 30/01 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
2 290
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
4 988
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
9 237
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
10 635
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
WP: США отправят свои танки на Украину не раньше конца года
Их построят специально для Украины без брони из обедненного урана.

США отправят свои танки Abrams на Украину не раньше конца года. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Всего США планируют отправить Украине батальонный комплект — 31 единицу — своих основных боевых танков, которые еще предстоит изготовить. Их построят специально для Украины без брони из обедненного урана.

СМИ пишут, что изначально Америка не хотела передавать танки из-за сложности в их эксплуатации. Но из-за готовности Германии передавать свои танки без американского вооружения, они изменили свое решение.

«Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения „долгосрочных“ потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики», — говорится в статье.