WP: США отправят свои танки на Украину не раньше конца года

Их построят специально для Украины без брони из обедненного урана.

США отправят свои танки Abrams на Украину не раньше конца года. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post .

Всего США планируют отправить Украине батальонный комплект — 31 единицу — своих основных боевых танков, которые еще предстоит изготовить. Их построят специально для Украины без брони из обедненного урана.

СМИ пишут, что изначально Америка не хотела передавать танки из-за сложности в их эксплуатации. Но из-за готовности Германии передавать свои танки без американского вооружения, они изменили свое решение.

«Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения „долгосрочных“ потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики», — говорится в статье.