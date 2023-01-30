WP: США отправят свои танки на Украину не раньше конца года

США отправят свои танки Abrams на Украину не раньше конца года. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету
Всего США планируют отправить Украине батальонный комплект — 31 единицу — своих основных боевых танков, которые еще предстоит изготовить. Их построят специально для Украины без брони из обедненного урана.
СМИ пишут, что изначально Америка не хотела передавать танки из-за сложности в их эксплуатации. Но из-за готовности Германии передавать свои танки без американского вооружения, они изменили свое решение.
«Что если выразить готовность передать M1, но когда-нибудь в будущем в рамках удовлетворения „долгосрочных“ потребностей Киева в войне, которая может затянуться на годы? Это обеспечило бы Шольцу искомое основание прямо сейчас отправить Leopard и при этом дать Пентагону время на решение беспокоящих его проблем, связанных с подготовкой украинских сил и применения танков, и отладку логистики», — говорится в статье.