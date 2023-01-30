В Ульяновске сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Рязани не замерзнуть в 35-градусный мороз

Позже рязанский дальнобойщик направил благодарность инспекторам ГИБДД.

В Ульяновске сотрудники ГИБДД помогли дальнобойщику из Рязани. Об этом в понедельник, 30 января, сообщается на сайте регионального УМВД.

Вечером 9 января в трех километрах от Станции Лаишевка у рязанца сломалась фура — замерзло дизельное топливо. Тогда температура воздуха на улице опустилась до -35 градусов. Самостоятельно у него не получилось починить неисправность. Он включил аварийную сигнализацию и ждал помощи.

Мимо проезжали инспекторы ГИБДД и предложили водителю пройти в служебных автомобиль, напоили горячим чаем и помогли устранить неисправность.

Позже рязанский дальнобойщик направил благодарность инспекторам ГИБДД.