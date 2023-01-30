В Татарстане в ДТП с грузовиком и внедорожником погибли два человека
Внедорожник Toyota врезался в фуру.
В Татарстане в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария случилась на трассе М-7 «Москва-Уфа» в районе поворота на Свияжск в Зеленодольском районе. Внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
Погибли два человек — два пассажира внедорожника. 23 летний водитель «Тойоты» выжил, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Водитель большегруза не пострадал.
По данному факту проводится проверка.