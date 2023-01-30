В Спасском районе в ДТП погибла женщина-пешеход

В Спасском районе в селе Троица 27 января произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло около 17 часов на улице Советской. 72-летний житель села Моньясово на Lada Granta сбил 74-летнюю жительницу села Троица.

Мужчина уехал с места аварии. Очевидцы вызвали скорую и сообщили марку и цвет машины, которая сбила женщину. В течение часа полиция нашла водителя и приехала к нему домой в деревню Моньясово.

Мужчина сознался полицейским, что наехал на женщину.

По предварительным данным, он скрылся с места ДТП, потому что испугался.

«После он приехал на железнодорожную станцию, чтобы встретить родственницу. Вместе с ней вновь проезжал мимо места аварии и видел скорую помощь. Дома мужчина поставил машину в гараж, объяснив родственнице повреждения на автомобиле тем, что наехал на бревно», — отмечается в сообщении.

Пострадавшую доставили в Рязанскую областную клиническую больницу. Там она скончалась.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.