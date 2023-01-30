В Скопине местного жителя осудят за мошенничество

В Скопине 62-летний местный житель предстанет перед судом за мошенничество при получении выплат. Подробности в понедельник, 30 января, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что мужчина узнал, что несколько граждан, которым он ранее доставлял каменный уголь, переоборудовали системы отопления в своих жилищах на отопление с использованием природного газа. Он изготовил фиктивные справки на их имя и предоставил в пункт оформления талонов на отпуск бесплатного пайкового угля. Полученный по талонам каменный уголь в общем объеме 46,4 тонн он использовал в личных целях. Своими действиями мужчина причинил ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в размере более 120 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК МОМВД России «Скопинский».

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.