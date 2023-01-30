В Сасове полиция изъяла партию немаркированных сигарет

В Сасове полиция изъяла партию немаркированных сигарет, которые продавал местный предприниматель через торговый объект. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 63-летний бизнесмен, ранее судимый по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» в Сасове, через торговый объект продает немаркированные сигареты зарубежных и отечественных марок.

Оперативники нашли и изъяли более 40 тысяч пачек сигарет на общую сумму 4 миллиона 472 тысячи рублей.

Выяснилось, что мужчина купил партию немаркированной табачной продукции, которая подлежала обязательной марикровке специальными акцизными марками, и продавал в своем торговом объекте, который представляет собой небольшую оптовую базу.

Продукция продавалась мелким оптом по цене в 30-40% ниже рыночной. Она пользовалась спросом как у обычных покупателей, так и представителей магазинов шаговой доступности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере».

Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы. Проводится расследование.