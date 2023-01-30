В Ряжске произошел пожар в жилом доме
При пожаре спасли одного человека, сообщили в МЧС.
В Ряжске произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Возгорание случилось в понедельник, 30 января, в 3.45 в жилом двухквартирном доме. Огонь повредил кровлю. Общая площадь пожара составила 120 кв метров.
При пожаре спасли одного человека.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали две единицы техники и семь человек личного состава.
Ранее пожар произошел в Кораблинском районе. Тогда эвакуировали семь человек.