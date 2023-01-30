В Рязанской области задержали 36-летнего мужчину, призывавшего к силовому свержению власти

В Рязанской области задержали 36-летнего мужчину, призывавшего к силовому свержению власти. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Рязанец оказался безработным сторонником Алексея Навального*. Опасаясь, что к нему рано или поздно придут силовики, мужчина месяцами не выходил из дома, превратив квартиру в помойку.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России