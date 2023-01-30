В Рязанской области состоялся V лыжный марафон «Экопарк-SKI-2023»

В Рязанской области состоялся V лыжный марафон «Экопарк-SKI-2023». Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли в субботу, 28 января, на территории БК «Алмаз». Пятый лыжный марафон на призы Сергея Колесникова прошел на дистанциях 50 км и 25 км свободным стилем.

В них приняли участие около тысячи спортсменов.

В абсолютном зачете победу одержал рязанец, недавний бронзовый призер Чемпионата ЦФО России в классическом спринте Андрей Алипкин, среди женщин — Румянцева Ольга из Вологодской области.