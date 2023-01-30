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В Рязанской области пройдет всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
Соревнования пройдут 30 февраля. Старт дадут в 12.00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз». Традиционно на лыжи встанут и представители муниципальных образований Рязанской области.

В Рязанской области пройдет всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования пройдут 30 февраля. Старт дадут в 12.00 на лыжной трассе биатлонного комплекса «Алмаз». Традиционно на лыжи встанут и представители муниципальных образований Рязанской области.

Дистанции соревнований:

  • 5 км — юноши и девушки 2005 г. р. и моложе;
  • 10 км — мужчины и женщины 2004 г. р. и старше;
  • 2023 м — VIP-гонка.

Регистрация участников «Лыжни России-2023» начнется с 8 февраля. Комиссия по допуску и регистрации участников работает: — 8-10 февраля — с 09.00 до 18.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00, (адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 46, ГАУ РО «СШОР «Олимпиец), тел для справок 27-24-35, 98-34-50.— 11 февраля — с 8.30 до 10.00 — непосредственно на месте старта. К месту старта участников доставит автобус с площади Театральной. Транспорт будет ездить с 9.00 до 11.00. Обратно — в Рязань повезут после окончания соревнований. Автобусы будут ждать районе стоянки автотранспорта участников с 13.30 до 14.30. Отправка автобусов — по мере наполняемости, проезд бесплатный.

Для участников соревнований предусмотрены палатки для переодевания и работа полевой кухни.

Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и призами Минспорта России и министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Принять участие может любой желающий.