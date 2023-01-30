В Рязанской области похолодает до минус семи градусов
В Рязанской области во вторник, 31 января, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -5, 0 градусов.
В Рязанской области во вторник, 31 января, температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем -5, 0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Будет облачно. Местами пройдет небольшой снег.
На дорогах возможна гололедица.
Ветер южный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.