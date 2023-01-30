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В Рязанской области депутат напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице»
Депутат выступил на встрече со школьниками

Депутат Касимовской думы Роман Вереин напророчил школьникам, что они будут «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улице». Соответствующее видео с напутствием он выложил у себя на странице «ВКонтакте».

В пятницу, 27 января, в Касимове депутат выступил на встрече со школьниками, на которой им рассказали о перспективе работы в сфере сельского хозяйства. В конце мероприятия пару напутственных слов старшеклассникам сказал депутат местной думы от КПРФ Роман Вереин.

«Значит, для чего мы вас здесь собрали. Директора, ректора, профессура, административный и депутатский корпус — взрослые мужики и бабы, занятые люди. Мы вас сюда пригласили для чего? Вникайте, когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. Я изъясняюсь понятно? Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно? Почему? Перед вами сейчас выступали люди, состоявшиеся в жизни своим трудом, волей к победе, терпением, интеллектом. Берите с них пример. Уясняйте и думайте. Понятно? Не сидите как тормоза… вот как ты сейчас, понЯл? Будешь подыхать на улице, жрать нечего — вспомнишь. Вникай. Потом обратно дороги не будет. Понятно?», — подчеркнул Роман Вереин.

На видео присутствующие взрослые в зале посмеивались над словами депутата.