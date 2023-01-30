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В Рязани встретили отряд полиции, вернувшийся с Северного Кавказа
Отряд был в командировке полгода.

В Рязани 29 января встретили отряд полицейских, прибывших из командировки с Северного Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейских, прибывших из командировки приветствовали начальник управления МВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, его заместители, руководители структурных подразделений и территориальных органов УМВД, а также коллеги, родные и близкие.

Отряд был в командировке полгода. Полицейских, отличившихся в службе, поощрят наградами и благодарственными письмами.

Владимир Алай отметил, что по итогам командировки сводный отряд рязанской полиции получил много положительных отзывов.

Сотрудников после службы ждет отпуск, после которого они продолжат работу в своих подразделениях.