В Рязани врачи скорой спасли 41-летнего мужчину

Мужчину поместили в стационар. Выяснислось, что на его здоровье сказались последствия недавней травмы.

В Рязани врачи скорой помощи спасли 41-летнего мужчину. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отец мужчины рассказал, что в последнее время у его сына начала «без видимой причины» подниматься температура, появились боли.

«Как-то вечером сыну стало совсем плохо. Он не мог ходить, говорил с трудом, несколько раз терял сознание. Я вызвал скорую помощь. Фельдшер Марина Баранова оперативно и профессионально сделала все, что нужно. Осмотр, капельница, несколько инъекций. Решение было однозначным — срочно в стационар», — прокомментировал отец пациента.

Мужчину поместили в стационар. Выяснислось, что на его здоровье сказались последствия недавней травмы.

«Промедление грозило большой бедой», — отметил отец мужчины.

Он поблагодарил фельдшера за спасение сына.