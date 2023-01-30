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В Рязани водитель автобуса № 17 высадил подростка из-за сбоя оплаты проезда
Инцидент случился накануне в воскресенье, 29 января. У молодого человека не прошла оплата картой, после чего водитель высадил несовершеннолетнего пассажира.

В Рязани водитель автобуса № 17 высадил подростка из-за неоплаченного проезда. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба мэрии.

Инцидент случился накануне в воскресенье, 29 января. У молодого человека не прошла оплата картой, после чего водитель высадил несовершеннолетнего пассажира.

«По предварительной информации, водитель высадил пассажира, не спросив документа подтверждающего его возраст (и того факта, что ему нет 16 лет). По этому инциденту управление транспорта начало служебную проверку. По словам водителя автобуса, он с виду не смог определить возраст пассажира, предположил, что ему больше 16 лет и попросил его оплатить проезд наличными или покинуть автобус. Управление транспорта запросило запись с камер видеонаблюдения. В случае, если информация подтвердится, к водителю будет применено дисциплинарное и денежное взыскание», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации также напомнили, что, в случае возникновения подобных ситуаций, рязанцы могут обратиться в УРТ по телефонам: 29-78-07, 29-78-40 или по электронной почте: ut@ryazangov.ru. Также можно оставить комментарий в официальной группе администрации города в ВКонтакте: https://vk.com/rzn_adm62.