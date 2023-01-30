В Рязани в гипермаркете «Глобус» откроется новый офис МФЦ
В новом подразделении будут работать три окна приема и выдачи документов.
С 1 февраля 2023 года в гипермаркете «Глобус», расположенном по адресу: село Дядьково, дом № 1, начнет работать новый офис МФЦ. Об этом сообщил сайт
В новом подразделении будут работать три окна приема и выдачи документов. Отмечается, что новый офис будет функционировать ежедневно с 9:00 до 21:00, включая субботу и воскресенье.
Предварительная запись осуществляется на сайте
Рязанцы могут получить здесь свыше 370 государственных, муниципальных и других услуг, полный перечень услуг размещен