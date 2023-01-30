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В Рязани в гипермаркете «Глобус» откроется новый офис МФЦ
В новом подразделении будут работать три окна приема и выдачи документов.

С 1 февраля 2023 года в гипермаркете «Глобус», расположенном по адресу: село Дядьково, дом № 1, начнет работать новый офис МФЦ. Об этом сообщил сайт моидокументы62.рф.

В новом подразделении будут работать три окна приема и выдачи документов. Отмечается, что новый офис будет функционировать ежедневно с 9:00 до 21:00, включая субботу и воскресенье.

Предварительная запись осуществляется на сайте моидокументы62.рф в разделе онлайн — запись МФЦ и по телефонам: 8 800 110 00 11 (бесплатный), +7 (4912) 55-50-55.

Рязанцы могут получить здесь свыше 370 государственных, муниципальных и других услуг, полный перечень услуг размещен на сайте.