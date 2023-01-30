В Рязани проведут мониторинг работы автобусов № 41

Местные жители отметили, что долго ждут транспорт в выходные.

В Рязани проведут мониторинг работы автобуса № 41. Об этом сообщил сайт мэрии.

Отмечается, что в последние дни поступали жалобы на нарушение графика движения коммерческим автобусом маршрута № 41.

Местные жители отметили, что долго ждут транспорт в выходные.

Специалисты управления транспорта начали мониторинг работы перевозчика.

Рязанцам напомнили, что обращения принимают в управлении транспорта по телефонам 29-78-07, 29-78-40 или по электронной почте: ut@ryazangov.ru. Также можно оставить комментарий в официальной группе администрации города «ВКонтакте».

Ранее горожане пожаловались на работу 41 маршрута.