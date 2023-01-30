При пожаре в Рязани погибла женщина

В Рязани при пожаре на Куйбышевском шоссе погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу Куйбышевское шоссе, 5б поступило в 10:50. Возгорание локализовали в 10:56, в 11:01 ликвидировали открытое горение.

При пожаре погибла женщина. Ее личность устанавливается.

Также во время возгорания эвакуировали семь человек, из них четверо детей.

На пожар выезжали два автомобиля и восемь человек личного состава противопожарной службы.

С места происшествия появилось фото.