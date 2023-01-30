В Рязани в ДТП у ТРЦ «Премьер» пострадал подросток

Стали известны подробности аварии у ТРЦ «Премьер». Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 28 января, примерно в 22:09 вблизи дома № 21 на Московском шоссе. Там 30-летняя рязанка на Renault Sandero столкнулась с автомобилем Lada Kalina, которой управляла 24-летняя рязанка. От удара последнее транспортное средство врезалось в опору ЛЭП.

Пострадали водитель и 15-летняя пассажирка «Лады». Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее появилось видео с места ДТП. Позже пострадавшие начали поиск очевидцев произошедшего.