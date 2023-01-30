В Рязани мужчина пытался ограбить квартиру, но напился и уснул на месте преступления

Грабителя на месте обнаружил хозяин квартиры.

В Рязани мужчина пытался ограбить квартиру, но напился и уснул на месте преступления. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ночью в марте 2022 года мужчина проник в чужую квартиру через балкон. Сначала рязанец употребил спиртное и находящиеся в квартире продукты питания. Затем он собрал ценные вещи, однако покинуть квартиру не смог. Входная дверь изнутри открывалась только ключом. Выйти через балкон грабитель побоялся, потому что «с похищенным имуществом это не представлялось возможным». Поэтому он остался в квартире и лег спать.

Днем в квартиру вернулся хозяин. В ней он обнаружил незнакомого мужчину, накрытый стол и пустую бутылку из-под коньяка. На вопросы, что он делает в квартире, незнакомец не отвечал. Хозяин квартиры вызвал полицию.

За покушение на кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище рязанцу назначили 2 года строго режима.