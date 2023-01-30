В РГАТУ провели церемонию ко Дню памяти жертв блокадного Ленинграда

Памятное мероприятие прошло на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса в Рязани.

27 января студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню памяти жертв блокадного Ленинграда.

Памятное мероприятие прошло на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориального комплекса в Рязани. Подвиг всех, кто бился за освобождение Ленинграда и тех, кто прошел через страшные испытания, находясь в блокаде, почтили минутой молчания. К памятнику блокадникам и защитникам Ленинграда и размещенным четырем памятным плитам, на которых высечены 203 фамилии ленинградцев, возложили алые гвоздики — дань памяти и благодарности воинам, освободившим Ленинграда от фашистской блокады и блокадникам, стойко перенесшим трудности блокады.

Блокада Ленинграда вошла в память россиян, как одна из самых трагических страниц мировой истории — 872 дня в осаде, более 600 тысяч погибших от голода, холода и болезней детей и взрослых. Это пример неисчерпаемой воли к жизни, к победе.