Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
-2°
Втр, 31
-2°
Срд, 01
-2°
ЦБ USD 69.59 0.25 31/01
ЦБ EUR 75.78 0.37 31/01
Нал. USD 70.5 / 76.4 30/01 17:00
Нал. EUR 76.11 / 77.8 30/01 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
8 часов назад
679
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
2 582
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
5 319
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
9 509
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В РГАТУ появилось открытое креативное пространство для студенчества
24 января в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева появилось креативное пространство для общения молодежи — подарок администрации вуза своим обучающимся ко Дню Российского студенчества.

24 января в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева появилось креативное пространство для общения молодежи — подарок администрации вуза своим обучающимся ко Дню Российского студенчества.

«Мы постарались сделать пространство, которое объединило бы нашу молодежь для творческого взаимодействия, сделать его не только комфортным и удобным, но современным и стильным. Студенты — это один из главных источников новых идей для развития университета. И наша задача — создать для вас нужные условия. Там, где есть зоны для проведения встреч и просто отдыха — это все положительно влияет на развитие творческого мышления. Уверен, современная архитектура и творческая атмосфера созданного пространства поможет вам и дальше раскрывать свой потенциал, разрабатывать интересные проекты в сфере инноваций, пробовать себя в стартапах и творчестве», — отметил ректор Шемякин.

После официального открытия, в новом пространстве, еще более располагающем к открытому диалогу, со студенческим активом вуза состоялся разговор ректора университета и настоятеля храма Сретения Господня иерея Константина Иванова. Тема диалога коснулась различных аспектов жизни студентов — обучения, научной и внеучебной деятельности, производственной практики, поддержки талантливой молодежи и другого. Адресованные иерею Константину Иванову вопросы касались духовно-нравственного воспитания, жизненных ориентиров и ценностей. На все вопросы ребята получили развернутые ответы.

Новую, открытую для молодежи, площадку разместили в главном учебном корпусе университета. Это единое открытое пространство с множеством возможностей — поработать с конспектами, почитать книгу, спокойно в ноутбуке показать презентацию, пообщаться с друзьями за чашкой кофе. Пространство доступно не только для студентов университета, но и для внешней аудитории.