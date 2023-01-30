В РГАТУ появилось открытое креативное пространство для студенчества

24 января в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева появилось креативное пространство для общения молодежи — подарок администрации вуза своим обучающимся ко Дню Российского студенчества.

24 января в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева появилось креативное пространство для общения молодежи — подарок администрации вуза своим обучающимся ко Дню Российского студенчества.

«Мы постарались сделать пространство, которое объединило бы нашу молодежь для творческого взаимодействия, сделать его не только комфортным и удобным, но современным и стильным. Студенты — это один из главных источников новых идей для развития университета. И наша задача — создать для вас нужные условия. Там, где есть зоны для проведения встреч и просто отдыха — это все положительно влияет на развитие творческого мышления. Уверен, современная архитектура и творческая атмосфера созданного пространства поможет вам и дальше раскрывать свой потенциал, разрабатывать интересные проекты в сфере инноваций, пробовать себя в стартапах и творчестве», — отметил ректор Шемякин.

После официального открытия, в новом пространстве, еще более располагающем к открытому диалогу, со студенческим активом вуза состоялся разговор ректора университета и настоятеля храма Сретения Господня иерея Константина Иванова. Тема диалога коснулась различных аспектов жизни студентов — обучения, научной и внеучебной деятельности, производственной практики, поддержки талантливой молодежи и другого. Адресованные иерею Константину Иванову вопросы касались духовно-нравственного воспитания, жизненных ориентиров и ценностей. На все вопросы ребята получили развернутые ответы.

Новую, открытую для молодежи, площадку разместили в главном учебном корпусе университета. Это единое открытое пространство с множеством возможностей — поработать с конспектами, почитать книгу, спокойно в ноутбуке показать презентацию, пообщаться с друзьями за чашкой кофе. Пространство доступно не только для студентов университета, но и для внешней аудитории.