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В Подмосковье задержали подростков, устроивших диверсию на железной дороге
В Подмосковье задержали подростков, повредивших объекты инфраструктуры на железной дороге.

В Подмосковье задержали трех подростков, устроивших диверсию на железной дороге. Об этом передает РИА Новости.

Сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области задержали трех несовершеннолетних жителей Чехова, которые повредившили на железнодорожном перегоне Курского направления объекты транспортной инфраструктуры.

Силовики отметили, что восьмиклассники через мессенджер Telegram связались с неизвестными, которые за деньги предложили им повредить объекты транспортной инфраструктуры РЖД.

Подростки прибыли в назначенное место и выполнили поручение, а действия сняли на камеру мобильного телефона.

«Указанные противоправные деяния в зависимости от обстоятельств квалифицируются по статье 205 УК России „Террористический акт“ или статье 281 УК России „Диверсия“, за которые предусмотрена уголовная ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста», — подчеркнули в УФСБ.