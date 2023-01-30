В Лесопарке открылась выставка «По соседям»

На главной аллее Лесопарка расположили 20 фотографий, на которых изображены интересные места. Они знакомят рязанцев с Калужской, Владимирской, Воронежской, Смоленской и другими областями.

В Лесопарке открылась выставка «По соседям». Об этом в понедельник, 30 января, сообщил Рязанский ТИЦ.

На главной аллее Лесопарка расположили 20 фотографий, на которых изображены интересные места. Они знакомят рязанцев с Калужской, Владимирской, Воронежской, Смоленской и другими областями.

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