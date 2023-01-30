В Кораблине на стройке погиб мужчина

По предварительной информации, он упал, ударился головой о бетонные плиты.

В Кораблине на стройке погиб мужчина. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило ИД «Пресса».

Трагедия случилась в субботу, 28 января, около 8 утра. Официально он не работал на стройке, однако попросился помочь при строительстве частного дома. По предварительной информации, он упал, ударился головой о бетонные плиты. Получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте.

Проводится проверка обстоятельств его гибели.