В Клепиковском районе планируют построить глэмпинговый центр

В Клепиковском районе планируют построить глэмпинговый центр. Эту тему подняли на расширенном совещании в администрации Клепиковского района по результатам однодневной работы команды во главе с зампредом регионального правительства Артемом Никитиным с участием заместителя гендиректора «Корпорации развития Рязанской области» Ольги Богачевой.

В Клепиковском районе планируют построить глэмпинговый центр. Эту тему подняли на расширенном совещании в администрации Клепиковского района по результатам однодневной работы команды во главе с зампредом регионального правительства Артемом Никитиным с участием заместителя гендиректора «Корпорации развития Рязанской области» Ольги Богачевой.

Ольга Богачева отметила, что Клепиковский район — привлекательное место с точки зрения развития туризма.

«Необходимо выстроить системный подход к подбору вариантов размещения новых инфраструктурных объектов, — отметила Ольга Богачева. — Бизнес проявляет интерес к этой теме, и уже есть потенциальный инвестор, готовый приступить к строительству на территории Клепиковского района глэмпингового центра на берегу одного из местных водоемов. С ним достигнута предварительная договоренность. Теперь предстоит найти ее решение на этой муниципальной территории».

В настоящее время на инвестиционной карте Рязанской области есть две площадки для инвестпроектов: земельные участки площадью 3 и 0,6 га с удобной транспортной логистикой и частичным обеспечением коммунальной инфраструктурой. Первый предназначен под жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, рекреационную деятельность, а второй — под размещение производственных, промышленных и торговых объектов.

На совещании руководство поставило задачу расширить базу предложений по площадкам и оказывать помощь в привлечении инвесторов.