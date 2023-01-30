В Казани задержали двоих подозреваемых в убийстве женщины молотком

Преступление они совершили 26 января.

В Казани задержали двоих подозреваемых в убийстве женщины. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Ими оказались 54-летний мужчина и его 16-летний сын. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Преступление они совершили 26 января. Они подкараулили женщину на улице Краснококшанской — один караулил у подъезда, а второй ждал с другой стороны дома. Когда женщина прошла мимо, они набросились на нее с молотком и начали избивать по голове.

Женщину госпитализировали, но медикам спасти ее не удалось.

Также известно, что погибшая работала консультантом в кредитной организации.

Ранее в сети опубликовали момент преступления.