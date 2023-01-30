В Госдуме заявили, что отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что отсрочки для многодетных отцов в рамках частичной мобилизации не прекратили действовать. Об этом передает РИА Новости .

Картаполов заявил, что 26 января 2023 года комитет Госдумы получил официальный ответ на обращение из Минобороны, в котором отмечаетс, что «указания Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года, свое действие не прекратили».

Отметим, в октябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу доводить до военкоматов разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации гражданам, у которых есть дети с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или имеющих трех детей, один из которых инвалид.