В Госдуме высказались о невозможности запретить аборты на законодательном уровне

По словам председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, сделать это не получится.

В Госдуме заявили о невозможности законодательно запретить аборты без согласия мужей. Об этом в понедельник, 30 января, рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с агентством «Москва».

Ранее в РПЦ предложили запретить аборты на законодательном уровне замужним женщинам, если у них нет соответствующего согласия от мужей. Останина заявила, что этого сделать не получится. При этом она добавила, что для того, чтобы семьи сохраняли детей, государство должно обеспечить их социальным жильем и работой.

«Вот тогда мы вправе спросить с этой семьи: „Ребята, что вы не рожаете? Государство дало вам все“. А сейчас это делать преждевременно», — отметила политик.

Депутат добавила, что вторгаться в личную жизнь семей нельзя, а аборт — право самой женщины.