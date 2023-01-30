В Госдуме предложили освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов. Законопроект в понедельник, 30 января, на рассмотрение внесли представители фракции ЛДПР,
По мнению авторов инициативы, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, потому что за них не придется платить взносы.
В настоящее время работающие пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета в конце года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако из-за действующих коэффициентов эти выплаты слишком маленькие и не превышают 354 рубля.
Тем самым авторы инициативы хотят внести изменения в законодательство, согласно которым работающие пенсионеры со страховыми пенсиями не будут относиться к застрахованным лицам.