В Госдуме предложили освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов

Инициативу подготовили представители фракции ЛДПР. Законопроект уже внесли для рассмотрения.

В Госдуме предложили освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов. Законопроект в понедельник, 30 января, на рассмотрение внесли представители фракции ЛДПР, пишет «Дума.Тв».

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, потому что за них не придется платить взносы.

В настоящее время работающие пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета в конце года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако из-за действующих коэффициентов эти выплаты слишком маленькие и не превышают 354 рубля.

Тем самым авторы инициативы хотят внести изменения в законодательство, согласно которым работающие пенсионеры со страховыми пенсиями не будут относиться к застрахованным лицам.