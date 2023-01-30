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В День российского студенчества в РГАТУ прошел квест «От сессии до сессии»
Он прошел 24 января.

В День российского студенчества в РГАТУ прошел квест «От сессии до сессии». Он прошел 24 января.

В этот день семь сборных команд университета, в том числе международная команда из числа иностранных студентов, состязались между собой за право считаться самой быстрой, ловкой и эрудированной студенческой командой.

Открыл мероприятие ректор университета Александр Шемякин.

«Студенческая пора, это незабываемое время для каждого человека! Это часть жизни, которая всегда ассоциируется не только с экзаменами и зачетами, а, прежде всего, с энергией и энтузиазмом, весельем и интересными событиями! Для каждого из вас это время воплощения новых творческих идей и планов, время самых смелых свершений!» — отметил он.

Команды преодолевали различные станции и этапы, на которых надо было продемонстрировать свои способности и навыки в ловкости, силе, быстроте и смекалке.

По итогам состязаний победителем стала команда «Звездного» движения университета, на третьем месте — международная команда «Содружество».

Победителям и призерам спортивно-развлекательного квеста профком студентов РГАТУ вручил дипломы и подарки от спонсоров.