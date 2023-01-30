Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут

Умерла украинская актриса Ольга Когут. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.

Женщина умерла в Киеве. Ей было 53 года.

«Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут», — говорится в сообщении в социальных сетях учреждения.

Известно, что Ольга Когут родом из Киева. В 1989 году окончила Донецкое училище культуры и работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.

Она снялась в таких кинокартинах как: сериал «Возвращение Мухтара», «12 стульев» 2004 года, «Утесов. Песня длиною в жизнь» и «Доярка из Хацапетовки».