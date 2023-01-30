Студенты РГАТУ отметили День Российского студенчества

25 января студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева вместе с представителями других вузов отметили свой «профессиональный» праздник — День Российского студенчества!

25 января студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева вместе с представителями других вузов отметили свой «профессиональный» праздник — День Российского студенчества.

Праздник, который объединяет студентов, преподавателей, выпускников, выдался для студентов Рязанского агротехнологического университета насыщенным — зимние забавы, награждение лучших студентов вуза, старт 51-го областного «Звездного» похода.

День Российского студенчества" открыл вице-губернатор Рязанской области — первый заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Бранов. Приветствуя участников праздника от имени губернатора, Бранов отметил, что студенчество — самое лучшее, незабываемое время, но и самое ответственное. «Рязанская область, да и страна в целом, нуждаются в каждом из вас. Рязань — студенческий город. Мы ждем, когда вы окончите вуз, получите диплом и пополните ряды специалистов. Уверен, с вашим приходом наш регион станет еще сильнее и лучше!» — подчеркнул вице-губернатор.

Наиболее отличившихся студентов он наградил знаком губернатора «За усердие». В их числе — студентка Рязанского агротехнологического университета Ирина Меньшова.

Знак губернатора Рязанской области «За усердие» является видом поощрения губернатора за добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, достижение высоких показателей в учебе, спорте. Эта награда в очередной раз доказывает, что активная жизненная позиция всегда отмечается и поддерживается не только администрацией университета, но и руководством области.

Праздник продолжился традиционным забегом Татьян и студенческими забавами.