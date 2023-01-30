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СМИ сообщили, что Иран подозревает Украину в причастности к атаке на Исфахан

Иран рассматривает Украину в качестве потенциального виновника атаки на Исфахан. Об этом сообщил информационный портал Amwaj. media, посвященный странам Персидского залива, передает РИА Новости.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко вызвали в МИД Ирана в связи с заявлением советника президента Украины Михаила Подоляка о косвенной причастности Киева к недавней атаке дронов на объект минобороны в городе Исфахан в Иране.

Подоляк в своем аккаунте Twitter написал, что атака может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощью России со стороны Ирана/

«Украина вас предупредила», — написал советник офиса президента Украины.

В сообщении иранских СМИ отмечается, что «Украина фигурирует в числе потенциальных виновников». Портал Amwaj. media, приводя высказывание, ссылается на высокопоставленного источника в Тегеране, который пожелал остаться неизвестным.

В ночь на 29 января в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. В Минобороны страны сообщили, что это была «безуспешная атака» одного из военных объектов с вооружением с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой. Один из дронов сбили, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. На северо-западе страны в ту же ночь произошел взрыв, за которым последовал пожар на предприятии по производству моторного масла.