Следователи начали проверку после гибели 58-летнего мужчины в Кораблинском районе

Местный житель ушел на рыбалку и не вернулся.

Следователи начали проверку после гибели 58-летнего мужчины в Кораблинском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном следственном комитете.

По данным ведомства, 29 января вблизи села Лужки Кораблинского района 58-летний местный житель ушел на рыбалку и не вернулся. О пропаже мужчины сообщила его супруга. Его тело подняли из реки Проня.

По факту произошедшего проводится проверка.