Скончалась одна из старейших режиссеров рязанского ТВ Галина Колядина

Галина Колядина стояла у истоков создания телевидения в городе. Именно она провела первый эфир на ГТРК «Ока»

Скончалась одна из старейших режиссеров рязанского ТВ Галина Колядина. Об этом сообщил сайт ТКР.

Галина переехала в Рязань из Челябинска и стояла у истоков создания телевидения в городе. Именно она провела первый эфир на ГТРК «Ока», а потом много лет проработала на телеканале. Галина также была режиссером субботнего канала Валерия Майорова.

Много работала на теле-трансляциях, к примеру, фестиваля «Черный Кот» и 900-летия Рязани. Создавала теле-версии спектаклей для разных театров и работала режиссером авторских дней на канале. Например, с журналистом Ириной Воронцовой в течение недели готовила к эфиру материалы о жизни регионов, очерки о людях.

Галины Колядиной не стало после тяжелой, продолжительной болезни.

«Галина Максимовна была кристально честный, чистый человек. Нам будет ее очень не хватать», — отметила Ирина Воронцова.

Похороны пройдут в среду, 1 февраля. Отпевание начнется в 13:00 на Скорбященском кладбище.