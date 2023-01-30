Сергей Безруков озвучил аудиогид для музея-заповедника Есенина в Константинове

Скоро посетители музея-заповедника смогут услышать подробную информацию об экспозициях благодаря аудиогиду в озвучке Сергея Безрукова

Сергей Безруков озвучил аудиогид для музея-заповедника Есенина в Константинове. Об этом сообщил директор музея Борис Иогансон в интервью «Рязанским ведомостям».

Скоро посетители музея-заповедника смогут услышать подробную информацию об экспозициях благодаря аудиогиду в озвучке Сергея Безрукова. «Уверен, что от уровня мастерства такого рассказчика гости села Константиново получат самые лучшие впечатления», — отметил Иогасон.

Сергей Безруков, фото с личной страницы «ВКонтакте».