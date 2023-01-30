Рязанский приборный завод поддержал инициативу присвоения Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) прошел патриотический вечер в поддержку присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» городу Рязани.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) прошел патриотический вечер в поддержку присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» городу Рязани.

В мероприятии приняли участие почетные гости: первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, председатель Общественной палаты города Рязани Лариса Крохалева, руководители предприятия во главе с генеральным директором АО «ГРПЗ» Борисом Виноградовым, представители профсоюза и молодежного центра.

Под кадры военной кинохроники заводчанам рассказали о героизме и трудовом подвиге Рязани и ее жителей в годы Великой Отечественной войны, звучали патриотические песни.

Выступая перед собравшимися, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отметил: «Наше предприятие — непосредственный участник событий Великой Отечественной войны. Коллектив завода мужественно перенес все трудности тех лет, внес огромный вклад в дело Победы над фашистскими захватчиками. Более 1000 заводчан были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мы благодарны своим предкам, чтим память героев и продолжаем работать на благо Родины. Мы, как никто понимаем, что наша Рязань достойна почетного звания «Город трудовой доблести».

Финальным аккордом мероприятия стала песня Шамана «Встанем», которая посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Зал слушал ее стоя.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается тем городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в годы Великой Отечественной войны и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявили массовый героизм и самоотверженность.