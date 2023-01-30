Рязанские госавтоинспекторы за выходные оштрафовали 377 водителей за «тонировку»

Им назначены административные штрафы в размере 500 рублей.

Полицейские оштрафовали 377 рязанцев за «тонировку» на автомобилях. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Так, рейд «Тонировка» проходил в выходные дни в областном центре. Сотрудники отдельного СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области на стационарных постах останавливали автомобили, на которых стекла были темнее установленного уровня.

В результате на 377 водителей завели административные дела. Им грозят штрафы в размере 500 рублей.