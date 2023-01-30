Рязанец отсудил у фирмы «Вкусные кухни» почти полмиллиона
В Рязани суд удовлетворил иск местного жителя о ненадлежащем исполнении условий договора об услугах по изготовлению мебели. Об этом
В управление поступила жалоба на исполнение договора по оказанию услуг по изготовлению мебели фирмой «Вкусные кухни».
Организация не удовлетворила требования добровольно.
По результатам обращения управление подготовило исковое заявление в защиту прав и законных интересов потребителя.
Решением Московского районного суда Рязани от 27 декабря 2022 года исковые требования удовлетворили в полном объеме. В пользу потребителя присудили денежные средства на общую сумму 475 680 рублей.