Рязанец отсудил у фирмы «Вкусные кухни» почти полмиллиона

В Рязани суд удовлетворил иск местного жителя о ненадлежащем исполнении условий договора об услугах по изготовлению мебели. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В управление поступила жалоба на исполнение договора по оказанию услуг по изготовлению мебели фирмой «Вкусные кухни».

Организация не удовлетворила требования добровольно.

По результатам обращения управление подготовило исковое заявление в защиту прав и законных интересов потребителя.

Решением Московского районного суда Рязани от 27 декабря 2022 года исковые требования удовлетворили в полном объеме. В пользу потребителя присудили денежные средства на общую сумму 475 680 рублей.