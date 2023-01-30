Рязанцы с растяжениями и переломами ног с трудом могут попасть в травмпункт БСМП

Корреспондент РЗН. инфо отправился в травмпункт на улице Стройкова, чтобы понять, насколько сложно попасть к врачу, если повредишь ногу на улице.

В последние выходные января в РЗН. инфо обратилась рязанка, которая рассказала, что она в ужасе от поездки в БСМП с травмой ноги. Она сказала, что упала и почувствовала резкую боль в коленке, вызывать скорую и отвлекать их от спасения жизней девушка не стала. Она попросила знакомых довести ее до травмпункта. Поездка оказалась запоминающейся.

Корреспондент РЗН. инфо также отправился в травмпункт на улице Стройкова, чтобы понять, насколько сложно попасть к врачу, если повредишь ногу на улице. Как рассказала обратившаяся в редакцию рязанка, машину ей пришлось оставить за забором — на территорию больницы пускали только служебный транспорт. Ближайший к травмпункту КПП действительно оказался закрыт. Люди с травмами оставляли около него машины и шли, кто мог, в больницу.

Есть хитрость, о которой знают единицы. Подъехать к травмпункту можно через другое КПП, находящиеся с противоположной стороны больницы.

Главная проблема — отсутствие указателей. Никто не знает, как можно заехать в травмпункт, отсюда и путаница.

В сам травмпункт ведет… лестница. Зачем ее спланировали, а потом построили — вопрос открытый. Даже в травмпунктах у нас ничего не знают о безбарьерной среде. Хорошо, что вместе с лестницей предусмотрен пандус, но по нему еще надо забраться. Для этого в травмпункте есть две (!) коляски.

Рязанка, которая рассказывала о своих «приключениях» в травмпункте говорила, что не нашла ни одной рабочей коляски. Мы нашли. Одну. Первая ютилась в конце зала. Ее колеса покрывал слой грязи, сидение было в пятнах. Сдвинуть коляску с места не удалось — правое колесо не работало. Коляска оказалась сломанной.

Персонал знал о неисправной коляске, но, по каким-то причинам, не стал убирать или менять ее. Вторая коляска оказалась чище и в рабочем состоянии. Но одного инвалидного кресла для большого потока людей явно недостаточно.

На входе пациенты брали бесплатно бахилы из большой картонной коробки. Но так как поток пациентов был большой, бахилы разлетались моментально. Если вновь пришедшим не везло и они попадали в тот момент, когда партия бахил заканчивалась, приходилось ждать. Без бахил врачи отказывались запускать пациентов внутрь.

Как и лестница на входе, в самом травмпункте есть чему удивиться. По логике, рентген-кабинет должен находиться рядом с кабинетом врача, без снимка хирург пациента не отпустит. Но для того, чтобы попасть на рентген в БСМП необходимо преодолеть коридор, затем повернуть в другой и пройти его до конца. Не самый простой путь для человека с травмой ноги.

Теперь о врачах. К их работе нареканий нет. Никто из обратившихся в редакцию или пациентов в травмпункте не жаловался на врачей. Наоборот, отмечали, что работают они быстро и четко. А вот организационные вопросы есть.

Редакция не смогла дозвониться до главного врача рязанской БСМП Виктора Филимонова, чтобы он прокомментировал ситуацию.