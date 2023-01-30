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Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Во вторник, 31 января, холодную воду отключат на шести рязанских улицах.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Информацию опубликовали на сайте «Водоканала».

Воду отключат во вторник, 31 января, с 9.00 до 14.00 на следующих улицах:

  • улица Братиславская дома № ½, 3, 4 (ВНС Парковая), ь15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9, 11, 13;
  • улица Гоголя с дома № 2 по дом № 32 (четная сторона) и с дома № 1 по дом № 39 (нечетная сторона), 28 (ОГБПОУ РТК), 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В.Ф.Бобылева);
  • улица Островского с дома № 1 по дом № 19 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 16 (четная сторона), 15-а (МБДОУ Детский сад № 12), 4 (МБДОУ Детский сад № 160);
  • улица Толстого дома № 10, 12, 12-а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8-а, 5 (МБОУ Школа № 37);
  • улица Чернышевского дома № 10, 4, 6, 6-а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7-а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8-а, 16, 16-а (ОГБПОУ РСК);
  • улица Полетаева дом № 14 (МБОУ Гимназия № 5).

Подвоз технической воды организуют с 9.30 на улице Островского дом № 15-а.