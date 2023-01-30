Рязанца осудят за реабилитацию нацизма

В Рязани возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (часть 4 статья 354.1 УК РФ) против местного жителя 1985 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подозреваемый, находясь у себя дома, опубликовал на личной странице в интернете пост, «выражающий явное неуважение» ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год). Публикация была доступна для просмотра неограниченному числу людей.

Действия выявили сотрудники центра противодействия экстремизму управления МВД по Рязанской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и собираются доказательства. Рязанцу грозит лишение свободы до пяти лет.