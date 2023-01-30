Пьяный водитель на «Ауди» пробил ограждение на Лыбедском бульваре в Рязани

Рано утром 30 января в Рязани пьяный водитель на автомобиле Audi врезался в ограждение на Лыбедском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о происшествии поступило дежурному около 6:30. Полиция выехала на место и обнаружила, что автомобиль Audi съехал на Лыбедский бульвар со стороны улицы Праволыбедской. Машина пробила пешеходное ограждение.

Выяснилось, что двигатель автомобиля был заведен, а в салоне был пьяный водитель. На место вызвали полицию. Проверка обнаружила в организме 24-летнего жителя Рязани 0,825 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.