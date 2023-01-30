Пожар в Ижевском попал на видео
На видео попал пожар, произошедший в Ижевском Спасского района 30 января. Ролик опубликован в группе «
На перекрестке улиц Красной и Циолковского загорелся магазин «Зубр», пишет ИД «
Местный житель около шести утра увидел дым из-под крыши магазина и вызвал пожарных.
Расчеты, приехавшие на место, потушили возгорание. Одноэтажное кирпичное здание удалось потушить, но крышу огонь уничтожил полностью.
Соседние с магазином строения не пострадали. Причину пожара устанавливают специалисты.