Пожар в Ижевском попал на видео

На видео попал пожар, произошедший в Ижевском Спасского района 30 января. Ролик опубликован в группе « Спасские вести » «ВКонтакте».

На перекрестке улиц Красной и Циолковского загорелся магазин «Зубр», пишет ИД « Пресса ». Отмечается, что на арендованных в нем площадях помимо торговых точек есть и аптека.

Местный житель около шести утра увидел дым из-под крыши магазина и вызвал пожарных.

Расчеты, приехавшие на место, потушили возгорание. Одноэтажное кирпичное здание удалось потушить, но крышу огонь уничтожил полностью.

Соседние с магазином строения не пострадали. Причину пожара устанавливают специалисты.