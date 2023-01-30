Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву не изменят ход СВО
Пресс-секретарь президента назвал ситуацию «тупиковой».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые поставки вооружений Киеву от западных стран не способны изменить ход СВО. Об этом передает
По словам представителя Кремля, специальная военная операция продолжится, несмотря на поставки. Так Песков прокомментировал замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что Берлин может передать Киеву «одну из лучших в мире немецких подлодок».
Пресс-секретарь президента назвал ситуацию «тупиковой».
"Это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт", — сказал Песков.
Он отметил, что потенциально это не может изменить ход событий и спецоперация на Украине будет продолжаться.