Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву не изменят ход СВО

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию «тупиковой».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые поставки вооружений Киеву от западных стран не способны изменить ход СВО. Об этом передает ТАСС .

По словам представителя Кремля, специальная военная операция продолжится, несмотря на поставки. Так Песков прокомментировал замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что Берлин может передать Киеву «одну из лучших в мире немецких подлодок».

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию «тупиковой».

"Это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт", — сказал Песков.

Он отметил, что потенциально это не может изменить ход событий и спецоперация на Украине будет продолжаться.