Названа предварительная причина пожара в Рязани на Куйбышевском шоссе, где погибла женщина

Назначена доследственная проверка после гибели женщины при пожаре на Куйбышевском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Рязанка 1949 года рождения погибла при пожаре в одном из домов на Куйбышевском шоссе в понедельник, 30 января. На месте работает следователь.

Проводятся процессуальные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.